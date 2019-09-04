Происшествия

Неизвестный поджег ВАЗ на Черском переулке в Пскове

В 22.44 10 сентября поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Алмазной в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел БМВ-528 1996 года выпуска. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

В 04.22 10 сентября Черском переулке в Пскове загорелся ВАЗ-2104 2003 года выпуска. Огнем повреждены салон по всей площади и лакокрасочное покрытие, сгорело заднее левое колесо. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.