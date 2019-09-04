Происшествия

Короткое замыкание стало причиной двух пожаров за сутки в Псковской области

В 14.02 9 сентября произошло возгорание в двухквартирном жилом доме в деревне Зовка Стругокрасненского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в квартире горели постельные принадлежности на площади 2 кв. метра. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина. Спасен дом.

В 15.40 9 сентября 2019 года сгорела летняя кухня на улице Центральной в деревне Княжицы Стругокрасненского района. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в кухне.

В 20.25 9 сентября произошел пожар в двухквартирном жилом доме на улице Воровского в городе Новосокольники. На кухне огнем повреждены электроприборы и стена. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в розетке. Спасен дом.