Происшествия

До 15 лет тюрьмы может получить печерянин за торговлю наркотиками

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе расследования установлено, что в феврале текущего года мужчина, получив от лица, участвующего в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», денежные средства, приобрел наркотическое средство массой 0,285 г, которое и передал вышеуказанному лицу. В рамках оперативно-розыскного мероприятия наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п.«б» ч.3 ст.228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.