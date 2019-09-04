Происшествия

В Великих Луках пенсионерку обокрали на пороге медицинского учреждения

В Великих Луках пенсионерку обокрали на пороге медицинского учреждения. Кража произошла днем 6 сентября, у женщины 1948 года рождения из рук украли пакет, в котором находились документы, кошелек с 5000 рублями и мобильный телефон.ЧП случилось на парапете медицинского учреждения на улице Лизы Чайкиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить подозреваемую в преступлении. Ею оказалась жительница поселка Кунья, 1989 года рождения. Часть похищенного полицейские изъяли.

По данному факту проводится проверка.