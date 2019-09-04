Происшествия

Очередные жертвы дистанционных преступлений в Псковской области лишились почти 400 тысяч рублей

За прошедшие сутки еще четверо жителей Псковской области отдали свои сбережения ворам и мошенникам, которые под различными предлогами находят возможность получить информацию о счетах потерпевших либо уговаривают их перевести немалые суммы в ходе купли-продажи имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, основной схемой, безотказно работающей в нашем регионе, является запугивание граждан псевдопредставителями банков попытками хищения денег с их счетов. Доверчивые потерпевшие переводят неизвестным людям крупные суммы. Так, вчера псковичка вместо того, чтобы связаться с банком и уточнить всю необходимую информацию, легко рассталась с денежными средствами в размере более 270 тысяч рублей. Еще одна жительница областного центра обеспечила доступ к своим сбережениям злоумышленнику под тем же предлогом и лишилась более 6 тысяч рублей.

В связи с участившимися в регионе случаями дистанционного хищения с банковских счетов, полиция еще раз напоминает псковичам меры предосторожности: не сообщайте собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас эту информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует обратиться в полицию.