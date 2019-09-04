Происшествия

Четырех юношей будут судить за серию краж в Пустошкинском и Новоржевском районах

Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых юношей в возрасте от 16 от 20 лет. Они обвиняются в совершении пяти краж (ст.158 ч.2 п. «а», «б» УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления, по версии следствия, в марте-апреле 2019 года четверо обвиняемых, среди которых были трое несовершеннолетних, действуя в составе разных групп, совершили в общей сложности пять краж имущества граждан свободным доступом и с незаконным проникновением в гаражи и сараи.

Преступления были преимущественно совершены на территории Пустошкинского района, а также в Новоржевском районе. Добычей предполагаемых злоумышленников стали комплектующие и запчасти к автотранспорту, а также легковой автомобиль.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.