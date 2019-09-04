Происшествия

В Пскове следователи устанавливают обстоятельства падения человека с моста

Следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области по размещенной в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи организована доследственная проверка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления, из видеозаписи следует, что 29 августа в 19.17 пешеход переваливается через перила моста Александра Невского в Пскове и падает в реку Великая.

На сегодняшний день судьба этого человека неизвестна. Безвестно отсутствующих за этот день не зарегистрировано.

Следственное управление просит лиц, располагающих сведениями об этом инциденте, личности упавшего с моста человека, самого фигуранта, если он благополучно выплыл на берег, сообщить об известных обстоятельствах происшествия в следственный отдел по г. Псков по адресу: г. Псков, пер.Комиссаровский, 1, либо позвонить по телефону: 290-626.