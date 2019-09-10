Происшествия

Баня горела в островской деревне Задорожье

В 19.37 10 сентября поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Задорожье в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в бане огнем повреждено чердачное помещение на площади 2 квадратных метра. Возгорание потушено до прибытия спасателей.

В 01.31 11 сентября в нежилом доме на улице Дзержинского в городе Гдове сгорела обрешетка кровли на площади 25 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.