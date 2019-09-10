Происшествия

Пожизненный срок может получить петербуржец за организацию нарколаборатории в Псковской области

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступления - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что в начале 2019 года мужчина организовал в деревне Детково Плюсского района серийное производство наркотиков в особо крупном размере.

Для осуществления задуманного указанный гражданин снял частный дом в деревне, куда привез химические вещества и реактивы, лабораторную посуду, прекурсоры и иные приспособления и предметы, необходимые для производства наркотического средства. Исходя из количества химических веществ и препаратов, мужчина намеревался организовать серийное производство наркотиков.

При производстве оперативных мероприятий сотрудниками УМВД России по Псковской области указанная незаконная деятельность пресечена.

Из незаконного оборота изъято около 3 кг наркотического средства «мефедрон», которое указанный гражданин намеревался в дальнейшем сбывать в Санкт-Петербурге, а также употреблять сам. Следует отметить, что в перерасчете вес изъятого наркотика составляет более 30 тысяч разовых доз.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.