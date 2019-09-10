Происшествия

В Пскове за самовольное оставление части осужден военнослужащий

Военнослужащий по контракту войсковой части 29760, младший сержант, признан виновным в совершении преступления - неявка в срок без уважительных причин военнослужащего по контракту на службу свыше 10 суток, но не более одного месяца.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием и судом установлено, что военнослужащий, 4 июня 2018 года не прибыл в войсковую часть 29760 в Луге без уважительных причин, а стал проводить время по своему усмотрению в Пыталово и Пскове. 28 июня 2018 года младший сержант добровольно явился в военную прокуратуру Псковского гарнизона, где заявил о себе как о военнослужащем, самовольно находящемся вне части.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения по военной службе на срок 1 год и 3 месяца с удержанием из его денежного довольствия 10 % в доход государства.