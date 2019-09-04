Происшествия

Псковский вертолетчик получил штраф за мошенничество

В Пскове военнослужащий по контракту войсковой части 44440 признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием и судом установлено, что капитан, зная о том, что в 2017 году он не выполнил установленную приказом министра обороны норму налета в количестве 40 часов, в связи с чем не имел права на получение ежемесячной надбавки за особые условия военной службы, решил путем обмана похитить бюджетные денежные средства, незаконно получив указанную надбавку.

10 декабря 2017 года, находясь в учебном классе, он сообщил врио командира вертолетной эскадрильи заведомо ложные сведения о своем налете.

Таким образом, приказом командира части военнослужащему был утвержден годовой налет в количестве 44 часов 37 минут, а также установлена ежемесячная надбавка за особые условия военной службы на банковскую карту было перечислено денежное довольствие, в том числе надбавка в размере 14251 рубль.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.