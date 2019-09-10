Происшествия

В Пыталовском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду сигарет

Следователями отделения МВД России по Пыталовскому району возбуждено уголовное дело по факту покушения на перемещение через таможенную границу крупной партии сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Информация об этом преступлении поступила в органы внутренних дел от коллег из Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

По версии следствия, четверо местных жителей пытались реализовывать табачную продукцию вне пункта таможенного пропуска лицам, перешедшим границу со стороны Латвии. В лесном массиве у государственной границы Российской Федерации обнаружено и изъято почти 14 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около полумиллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Максимальный размер наказания, предусмотренный законом за данное противоправное деяние составляет 5 лет лишения свободы.