Происшествия

Девушку и парня с признаками наркотического опьянения задержали сотрудники ОМОН в Пскове

В Пскове бойцы ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Росгвардии.

В ходе совместных с сотрудниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий на территории района «Завеличье» сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали 25-летнюю девушку и 27-летнего молодого человека, у которых выявлены признаки наркотического опьянения.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, за употребление наркотических средств, граждане будут привлечены к административной ответственности.