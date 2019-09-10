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Происшествия

Жительница Красногородского района поучаствовала в «акции банка» и лишилась 10 тысяч рублей

11.09.2019 15:26|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств в размере около 10 000 рублей с банковских счетов жительницы Красногородского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе доследственной проверки установлено, что в августе 2019 года на страницу жительницы района в социальной сети поступили сообщения с фальсифицированной страницы неустановленного лица, содержащие предложение участвовать в акции одного из банков. Условием участия в акции являлось предоставление номера банковской карты и ее кода.

Женщина согласилась на такие условия и сообщила запрашиваемые сведения, в результате чего с ее банковских счетов были списаны денежные средства в размере около 10 000 рублей.

Санкция п.«г» ч. 3 ст.158 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком шесть лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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