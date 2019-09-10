Происшествия

Опочанина будут судить за незаконное проникновение в жилище бывшей сожительницы

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, он обвиняется в незаконном проникновеним в жилище.

По версии следствия, 11 июля 2019 года обвиняемый в Опочке пришел восстанавливать отношения с бывшей сожительницей, которая ранее выгнала его из дома. Поскольку хозяйки дома не оказалось, он через слуховое окно проник в жилище, где стал ее дожидаться. Таким образом, мужчина нарушил право потерпевшей на неприкосновенность жилища.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.