Происшествия

За продажу суррогата с ацетоном под видом алкоголя будут судить жительницу Пустошкинского района

В Пустошке перед судом предстанет женщина по обвинению в реализации под видом пищевого продукта опасного для жизни и здоровья суррогата алкоголя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области уже завершено расследование уголовного дела в ее отношении.

По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемая по месту жительства в одной из деревень Пустошкинского района продала местному жителю под видом пищевого продукта спиртосодержащую жидкость.

Проведенная по постановлению следователя экспертиза показала, что реализованная ею жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, поскольку в ней содержится ацетон.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.