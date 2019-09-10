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Группа преподавателей Великолукской сельхозакадемии обвиняется в сговоре и получении взятки

Прокуратура Великих Лук провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при принятии следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, следственным органом установлено, что работник Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, действуя по предварительному сговору со своими коллегами, которые проводили курсовые экзамены и зачеты, получил от студентки взятку в размере 70 000 рублей за выставление в зачетной книжке положительных экзаменационных оценок за семестры без процедуры приема экзаменов, зачетов и проверки теоретических знаний.

По данному факту СО по Великим Лукам СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления - получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела прокурором Великих Лук признано законным и обоснованным.

Санкция ч.5 ст.290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.