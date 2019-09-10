Происшествия

Еще трое великолучан стали жертвами мошенников

За сутки трое великолучан пострадали от рук мошенников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в Великих Луках вновь прокатилась волна мошенничеств. Так, на мобильные телефоны граждан поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка, незнакомцы путем обмана узнали банковские данные и пин-коды.

В итоге женщина 1968 года рождения лишилась 15000 рублей, мужчина 1956 года рождения - 47 000 рублей и гражданка 1975 года рождения - 41 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.