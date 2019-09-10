22-летняя псковичка попалась на краже косметики

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, подозреваемую в хищении. 11 сентября около 15.35 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала косметические средства на сумму более 1900 рублей.
Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.
Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.