Происшествия

22-летняя псковичка попалась на краже косметики

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, подозреваемую в хищении. 11 сентября около 15.35 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала косметические средства на сумму более 1900 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.