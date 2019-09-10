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Происшествия

22-летняя псковичка попалась на краже косметики

12.09.2019 11:36|ПсковКомментариев: 0

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, подозреваемую в хищении. 11 сентября около 15.35 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала косметические средства на сумму более 1900 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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