Происшествия

В Красногородском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной порубки леса. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию Красногородского района поступило сообщение из органов местного самоуправления о незаконной вырубке у деревни Малагино. Как установлено в ходе проведенной проверки, неизвестными было уничтожено более 200 кубометров соснового леса на землях, имеющих статус государственного земельного запаса.

Полицейским в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить лиц, которые подозреваются в причастности к данному преступлению. Это двое жителей Опочецкого района. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению объективной картины преступления и привлечению виновных лиц к ответственности.