Происшествия

Ночью неизвестный злоумышленник поджег дверь в доме на улице Энергетиков в Дедовичах

В 02.44 13 сентября поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Энергетиков в поселке Дедовичи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждена входная дверь в квартиру. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предварительная причина пожара - поджог.

В 02.36 13 сентября сгорели гараж, автомобиль «Шкода Октавия» и бесхозные надворные постройки на улице Юбилейной в поселке Идрица в Себежском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже.

В 18.15 12 сентября сгорел дачный дом в СНТ «ГРЦУ» в Великолукском районе. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

В 13.26 12 сентября в подвале многоквартирного жилого дома №11 по переулку Зобова в городе Пскове сгорел мусор на площади 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.