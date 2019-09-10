Происшествия

Уголовное дело по факту незаконной рубки леса в особо крупном размере возбуждено в Псковской области

Следственным отделом МО МВД России «Великолукский» расследуется уголовное дело, возбужденное по факту вырубки около 200 деревьев хвойных пород у деревни Горбани. Ущерб, причиненный землям природоохранного пользования, составил почти 4,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления. В настоящее время мужчина задержан.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле временно исполняющего обязанности начальника УМВД России по Псковской области Алексея Дмитриева. В настоящее время на место событий направлены сотрудники специализированных подразделений областного управления для оказания помощи местным коллегам в организации оперативно-следственных мероприятий.

Подозреваемому предъявлено обвинение и сегодня следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.