Происшествия

25-летнего пьяного скутериста задержали росгвардейцы в Новосокольниках

12 сентября около 22:50 наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на скутер, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии.



С помощью специальных световых и звуковых сигналов сотрудники Росгвардии остановили скутер. Стражи правопорядка обратили внимание, что у водителя несвязная речь и от него исходит резкий запах алкоголя. Росгвардейцы установили его личность. Водителем оказался 25-летний местный житель. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали к месту остановки транспортного средства наряд ГИБДД для проведения освидетельствования на состояние опьянения.



Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.