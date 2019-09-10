Происшествия

До 6 лет тюрьмы грозит восьми иностранцам за незаконный переход границы РФ в Псковской области

Прокуратурой Пыталовского района признано законным постановление следователя Островского МСО СУ СК России по Псковской области о возбуждении уголовного дела в отношении восьми граждан Социалистической Республики Вьетнам (в том числе в отношении одного несовершеннолетнего лица) по факту незаконного пересечения ими Государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, установлено, что 29 августа текущего года, около 20 часов, восемь иностранных граждан, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории Пыталовского района Псковской области, не имея при себе действительных документов на право выезда из Российской Федерации, пешком направились в сторону Государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики и в 2150 метрах северо-восточнее урочища Горки незаконно пересекли данную границу.

Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанным предъявлено обвинение, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция ч. 3 ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.