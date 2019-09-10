Происшествия

Псковича будут судить за убийство в новогоднюю ночь

Следственным отделом по г. Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, 1 января 2019 года в г. Пскове в процессе новогоднего застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры причинил гостю колотое ранение голени. В результате массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.