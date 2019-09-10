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МЧС опубликовало рекомендации по управлению маломерными судами в Псковской области осенью

14.09.2019 13:31|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области опубликовали рекомендации, с помощью которых владельцы маломерных судов смогут избежать аварийных ситуаций в осенний период. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, с наступлением осени обстановка на воде значительно изменяется, и вместе с ней усложняются условия судовождения.

«Световой день становится короче, на реках наступает меженный период (низкий уровень воды) и период утренних туманов. В таких случаях судоводителю приходится рассчитывать на собственный опыт и умение, а также на опыт из практики бывалых судоводителей и профессионалов», - добавили в пресс-службе.

Ведомство следующие рекомендации, которые помогут избежать аварийных ситуаций при плавании на маломерных судах в осенних условиях:

- время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток;

- до выхода в плавание ознакомьтесь с прогнозом погоды и условиями на маршруте движения, при плавании в незнакомых и несудоходных водоемах проконсультируйтесь у знающих людей;

- перед выходом убедитесь в наличии необходимых документов (удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета), их лучше держать в непромокаемой упаковке;

- проверьте исправность и наличие аварийно - спасательного оборудования и инвентаря, наличие спасательных жилетов по числу пассажиров и экипажа;

- проверьте аптечку (комплектность, срок годности) и средства первой необходимости, которые следует держать в непромокаемой упаковке;

- при движении следует учитывать, что в меженный период реки возможны затопленные подводные препятствия, которые слегка прикрыты водой и визуально не видимы;

- во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью (Безопасная скорость - это выбранная скорость для данных условий и обстоятельств, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации.);

- при необходимости движения в темное время суток проверьте исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания;

- утренний туман над поверхностью воды очень опасен, из редкого он резко переходит в густой до полного отсутствия видимости. В этом случае необходимо прекратить движение и переждать, пока он рассеется;

- при выборе безопасной стоянки судна у берега, особенно на судоходных участках рек, не ставьте суда в повороте, в узкостях, вблизи судового хода, в яру, не натаскивайте судно на берег, во всех этих случаях ваше судно может быть залито водой от волны проходящего судна или повреждено буксируемым составом;

- безопасно ставить судно в стороне от судового хода, надежно пришвартованным к берегу, при длине швартова достаточной для того, чтобы судно отыгрывалось на волне.

Теги: #ГУ МЧС Псковской области #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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