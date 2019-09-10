Происшествия

Пожар произошел в административном здании на улице Советской в Пскове

В 07.17 14 сентября поступило сообщение о возгорании в гараже в ГСК №9 на Рижском проспекте в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гараже внутри огнем повреждено имущество. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.

В 23.55 14 сентября сгорело бесхозное строение в деревне Литово в Новоржевском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 01.29 15 сентября поступило сообщение о возгорании в административном здании по адресу: г. Псков, ул. Советская, 57. Выгорело по всей площади помещение парной и закопчено помещение душевой, огнем повреждены стены. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 09.26 15 сентября сгорел дачный дом в СНТ «Маяк-1» в городе Великие Луки. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи, от огня спасены 2 дачных дома.