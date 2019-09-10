Происшествия

Житель Ленобласти обокрал женщину в храме в Гдове

В Гдове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку о том, что в одном из храмов города неизвестный мужчина похитил у женщины сумку с мобильным телефоном.

Получив описание подозреваемого, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области организовал поисковые мероприятия. В результате, на улице Никитина подозреваемый был задержан. Им оказался 65-летний житель Ленинградской области.

Похищенное изъято. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.