Происшествия

В Пскове задержана девушка, подозреваемая в хранении наркотических средств

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области .

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 23-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала одежду, также при досмотре у девушки нашли наркотические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданка ​ передана сотрудникам полиции.