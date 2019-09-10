Происшествия

10 месяцев проведет в колонии житель Дновского района, ударивший сожительницу сковородой

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка № 5 Дновского района Псковской области 15 августа текущего года мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что 18 февраля данный мужчина, находясь дома на территории Дновского района в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей нанес ей не менее одного удара сковородой в область головы, в результате чего последней причинен легкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия у подсудимого судимостей, суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.