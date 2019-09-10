Происшествия

Условное наказание понесет житель Дновского района за кражу холодильника

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Дновского района. Приговором Дновского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 16 июня 2019 года в период времени с 00.00 до 00.25 мужчина через оконный проем со стороны помещения веранды незаконно проник внутрь чужого дома и похитил оттуда холодильник. Ущерб от кражи составил 4950 рублей.

Уголовное дело 13 августа рассмотрено судом в особом порядке. С учетом позиции государственного обвинения, данных о личности подсудимого судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком один год, в течение которого судом наложены следующие ограничения: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, дважды в месяц являться на регистрацию в указанный орган по дням, определяемым названным органом.

Приговор суда вступил в законную силу.