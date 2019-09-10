Происшествия

С 12 сентября ищут пропавшего в Пустошкинском районе мужчину

12 сентября пропал мужчина 1941 года рождения, который уехал на мопеде за клюквой в окрестности озера Одрино недалеко от деревни Дуплище Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Поиск проводился силами сотрудников полиции и поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Пенсионер не обнаружен.

Также спасателям от полиции поступила заявка на оказание помощи в поисках женщины 1983 года рождения, которая ушла за ягодами в урочище Снарево Локнянского районе и не вернулась. На сегодняшний день запланирован выезд группы поисково-спасательного отряда Великих Лук.