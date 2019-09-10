Происшествия

Неизвестный злоумышленник ночью поджег «Газель» в Великих Луках

17 сентября в 02.54 на улице Дружбы в Великих Луках неизвестный злоумышленник поджег автомобиль ГАЗ-2752 2002 года выпуска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине огнем поврежден моторный отсек на площади 2 кв. метра, лакокрасочное покрытие кузова, а также выгорела кабина.

16 сентября в 23.07 на улице Победы в Бежаницах в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 12.00 16 сентября в бесхозном строении на улице Дальней в городе Великие Луки огнем повреждена кровля на площади 10 кв. метров, помещение выгорело изнутри на площади 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.