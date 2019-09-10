Происшествия

Торгующего алкоголем в Великих Луках предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей

Арбитражный суд Псковской области постановил оштрафовать предпринимателя, торгующего спиртным без лицензии, на 50 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение статьи 18 федерального закона № 171 в одном из магазинов города индивидуальным предпринимателем осуществляется розничная торговля алкогольной продукции без соответствующей лицензии», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (осуществление незаконной розничной торговли алкогольной продукции).