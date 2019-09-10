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Происшествия

В Печорском районе суд обязал администрацию обезопасить дорогу у школы

17.09.2019 11:33|ПсковКомментариев: 0

В Печорском районе по иску прокуратуры орган местного самоуправления обустроит участок автомобильной дороги в соответствии с требованиями законодательства к обеспечению безопасности детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Источник: pixabay.com

«Судом удовлетворено исковое заявление прокурора Печорского района Псковской области об обязании администрации Печор привести техническое состояние участка автомобильной дороги в соответствие с требованиями федерального законодательства», - отметили в пресс-службе. - Решение суда не вступило в законную силу».

Кроме того, в ведомстве добавили, что проверкой, проведенной прокуратурой района с участием государственного инспектора ОГИБДД МО МВД России «Печорский», установлено, что в деревне Подлесье Печорского района на участке автомобильной дороги, проходящей вдоль школы, отсутствует дорожный знак 1.23 «Дети», не установлены искусственные неровности.

Отсутствие искусственных неровностей, а также дорожного знака, оповещающего водителей об участке дороги вблизи детского учреждения, на проезжей части которого возможно появление детей, не соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации к обустройству сети автомобильных дорог, создает предпосылки для дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Теги: #прокуратура псковской области #дороги #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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