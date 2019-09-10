Происшествия

В Бежаницком районе задержали подозреваемого в краже ноутбука и лодки

Сотрудниками МО МВД России «Бежаницкий» задержан подозреваемый в хищении чужого имущества из дома в деревне Цевло. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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«По версии следствия, 37-летний местный житель совершил кражу ноутбука, лодки, двух лодочных моторов и рыболовных снастей, проникнув в чужой дом и подсобное помещение», - отметили в управлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Проведен комплекс обысковых мероприятий, в результате которых похищенные вещи изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.