Происшествия

Житель Псковского района обокрал петербурженку, которая подвезла его

Сотрудниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 31-летнего жителя Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, приговором Псковского районного суда он признан виновным в краже, то есть тайном хищении чужого имущества.

В суде установлено, что в один из дней июня подсудимый находился в салоне автомашины «Хендай Солярис», принадлежащей неизвестной ему жительнице города Санкт-Петербург, которая подвезла его до деревни Чудинково Псковского района. По приезду в деревню мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, находясь на заднем сидении автомобиля, забрал лежащий там планшет, спрятав его под надетую на нем футболку, и впоследствии распорядился им по своему усмотрению.

По итогам рассмотрения дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств, и наличия обстоятельства, отягчающего наказание (рецидива преступлений), назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.