Происшествия

На пунктах пропуска Псковской области изъяли около 1400 пачек сигарет и угольный самовар

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров. Одну из попыток - на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Другую - на пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе самого ведомства.

«Одна из попыток произошла в пункте пропуска "Бурачки" на выездном из России направлении, куда прибыл микроавтобус "Фольксваген". В ходе осмотра транспортного средства пограничники выявили признаки, указывающие на вскрытие обшивки салона», - отметили в управлении.

По результатам совместного с сотрудниками таможни досмора автомобиля, из боковых стенок транспортного средства сотрудники ведомства извлекли около 1400 пачек табачной продукции, предварительной оценочной стоимостью порядка 70 тысяч рублей.

«Еще один случай произошел в пункте пропуска "Шумилкино", где при осмотре легкового автомобиля «Фольксваген», следовавшего из России под управлением 45-летнего жителя сопредельного государства, пограничники обратили внимание на поведение водителя, который заметно нервничал и проявлял раздражительность, а на уточняющие вопросы о наличии запрещенных к перемещению предметов отвечал неуверенно», - добавили в управлении.

В ведомстве сообщили, что в ходе осмотра багажного отделения автомобиля, специалисты обнаружили угольный самовар, датированный 1825 годом выпуска, ступа с пестом и колокол, отлитый, предположительно, в 90-х годах XIX века, возможно представляющие культурную или историческую ценность. Пояснить, кому принадлежат данные предметы и с какой целью осуществляется их вывоз из страны, мужчина не смог. Все выявленные товары и предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.