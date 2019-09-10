Происшествия

Условный срок получил житель Куньи, через окно обокравший дом

Житель поселка Кунья обвиняется в краже имущества из частного дома в деревне Петелино Куньинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, вечером 19 апреля подсудимый при помощи найденного во дворе дома гвоздя оторвал наличник окна и вытащил оконную раму в коридоре, а затем через образовавшийся проем незаконно проник внутрь.

Подсудимый похитил из дома имущество, принадлежащее потерпевшей, на общую сумму 2 870 руб. 44 коп.

Данное преступление относится к категории тяжких.

Суд признал лицо виновным и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.