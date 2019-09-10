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Прокуратура выявила нарушения в работе куньинских участковых с состоящими на учете осужденными

Прокуратурой Куньинского района проведена проверка при организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в ходе которой выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности участковых уполномоченных отдела полиции по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский» в связи с ненадлежащей профилактической работы с осужденными, состоящими на учете, в связи с чем данные лица совершили повторные преступления.

Также выявлены нарушения в деятельности ООО «ВСГЦ», в которой отбывает наказание осужденный в виде исправительных работ. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ на организацию, исполняющую наказание в виде исправительных работ возлагается обязанность по своевременному и полному удержанию из заработной платы осужденного в доход государства установленной суммы. Установлено, что организацией не производились удержания за июнь 2019 года.

В адрес начальника ОП по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский» и директора ООО «ВСГЦ» внесены представления об устранении выявленных нарушений.