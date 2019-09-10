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Происшествия

В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании двух малолетних девочек

17.09.2019 19:32|ПсковКомментариев: 0

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ: действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. 

По версии следствия, днем 25 октября 2018 года в одном из муниципальных образований области предполагаемый злоумышленник, встретив в арочном проеме между домами возвращающуюся из школы домой потерпевшую, совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Затем он зашел вслед за другой потерпевшей в подъезд многоквартирного жилого дома, где, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу малолетнего возраста, также совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Предполагаемый злоумышленник был установлен и задержан благодаря отцу одной из потерпевших.

В отношении подследственного продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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