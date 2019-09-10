Происшествия

Двое жителей Куньинского района осуждены за кражу по сговору

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителей поселка Кунья, которые совместно совершили кражу по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и жилище.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Кульинского района, установлено, что в начале мая в ночное время суток подсудимые, подошли к дому в деревне Кочегарово Куньинского района, проникли внутрь и похитили находящееся там имущество. После чего подсудимые проникли в гараж, расположенный вблизи дома и на том же дачном участке, из гаража так же похитили ценное имущество. Кражей они нанесли материальный ущерб на общую сумму 20 838 рублей 35 копеек.

Данное преступление относится к категории тяжких.

Суд признал лиц виновными и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, одному подсудимому в виде 2 лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока 2 года, другому подсудимому 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.