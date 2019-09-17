Происшествия

Более четырех лет тюрьмы получил житель Куньинского района за избиение сожительницы и участкового

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью и применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, установлено, что 13 июня в вечернее время у обвиняемого с сожительницей возник конфликт, в ходе которого он с силой прижал горло потерпевшей к стене, отчего последняя потеряла сознание. Очнувшись, сожительница вызвала полицию. Обвиняемый, желая воспрепятствовать законной деятельности участкового, прибывшего на место происшествия, высказывал угрозы расправы в отношении сотрудника полиции, после чего ударил его кулаком по лицу.

Данные преступления являются тяжким и средней тяжести.

Суд признал лицо виновным и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.