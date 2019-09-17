Происшествия

В Пустошкинском районе продолжаются поиски пенсионера, ушедшего за клюквой почти неделю назад

18 сентября силами сотрудников полиции, спасателей и волонтеров будут продолжены поиски мужчины 1941 года рождения, который 12 сентября уехал на мопеде за клюквой в окрестности озера Одрино недалеко от деревни Дуплище Пустошкинского района и пропал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера поисковые работы не увенчались успехом. Поиск проводился силами сотрудников полиции и поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Также спасатели безрезультатно искали женщину 1983 года рождения, которая ушла за ягодами в урочище Снарево Локнянского районе и не вернулась. В 20.10 17 сентября она самостоятельно вышла из леса в деревню Бородино. Ее самочувствие удовлетворительное, медицинской помощи не потребовалось.