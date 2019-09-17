Происшествия

В Бежаницком районе росгвардейцы предотвратили кражу из магазина

18 сентября около 3-х часов ночи находившийся на маршруте патрулирования в поселке Бежаницы экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что на охраняемом объекте – магазине на улице Советской сработала сигнализация, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали двух местных жителей, которые через разбитое стекло похитили спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые переданы сотрудникам полиции.