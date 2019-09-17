Происшествия

До двух лет тюрьмы может получить житель Псковского района за повторное вождение в нетрезвом виде

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя Псковского района обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Более того, обвиняемый на момент совершения преступления был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, постановлением мирового судьи мужчина еще в сентябре 2018 года был привлечен к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

В начале августа злоумышленник, употребив пиво, вновь сел за руль автомашины. Однако был задержан сотрудниками ДПС в деревне Покрутище Псковского района, которыми было установлено состояние опьянения водителя.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.