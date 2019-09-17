Происшествия

Житель Невельского района приговорен к 10 месяцам ограничения свободы за угон автомобиля

Приговором Невельского районного суда 25-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей старший помощник Невельского межрайонного прокурора Лидия Рус, в суде установлено, что утром 29 июля у мужчины внезапно возникла мысль доехать до деревни Шершни Усвятского района на чужом автомобиле ВАЗ-21140, который был припаркован на улице в деревне Бондарево Усвятского района.

Мужчина открыл незапертую водительскую дверь автомобиля и при помощи ключа, который находился в подлокотнике, завел двигатель и без разрешения законного владельца, не имея права на управление данным автомобилем, совершил его угон от дома потерпевшего. В этот же день, возвращаясь обратно из деревни Шершни, он забуксовал на автодороге в деревне Карпекино.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.