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Сотрудник Невельского ГИБДД незаконно занизил мощность двигателя автомашины своей супруги

И.о. Невельского межрайонного прокурора признал законным и обоснованным постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемого сотрудника МО МВД России «Невельский» за служебный подлог, сообщила Псковской Ленте Новостей старший помощник Невельского межрайонного прокурора Лидия Рус.

Установлено, что 24 августа 2018 года в период времени с 09.00 до 18.00 49-летний государственный инспектор безопасности дорожного движения РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Невельский» в помещении РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Невельский» при проведении регистрационных действий по замене государственных регистрационных знаков в отношении автомобиля марки «KIA SL Sportage», 2011 года выпуска, зарегистрированного на имя его супруги, внес в графу «Мощность двигателя л.с. (кВт)» заведомо ложные сведения, указав заниженные данные о мощности двигателя указанного автомобиля – 110 л.с. (81 кВт) вместо действительных 150 л.с. (110,3 кВт), незаконно выдал своей супруге государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (совершение служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 УК РФ).

Санкция ч. 1 ст. 292 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты межрайонной прокуратурой области на контроль.