Происшествия

До трех лет заключения грозит псковичке за фиктивную регистрацию пяти иностранцев

Псковичку будут судить за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, городским прокурором 12 сентября утверждено обвинительное постановление по соответствующему уголовному делу.

В ходе дознания установлено, что с 17 июня по 2 июля 2019 года обвиняемая незаконно поставила на миграционный учет в принадлежащей ее двухкомнатной квартире 5 иностранных граждан Республики Таджикистан без намерения предоставить им жилое помещение для проживания.

Санкция ст.322.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.