Происшествия

За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде псковича могут посадить на два года

В Пскове возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, 2 сентября текущего года местный житель был задержан в состоянии опьянения, при этом ранее он уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Автомобиль марки «Форд Фокус» под управлением пьяного водителя был остановлен у дома №1 по улице Алехина в Пскове. Проведенное освидетельствование на состояние опьянения, показало, что водитель нетрезв. Нарушитель был отстранен от права управления транспортным средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В связи с похожим инцидентом прокурором города Пскова утверждено обвинительное постановление и в отношении 58-летнего жителя города Пскова, который будучи подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения снова сел за руль в нетрезвом виде.

В ходе дознания установлено, что пожилой мужчина будучи привлеченным в 2018 году к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, употребив спиртное на даче в д. Видовичи Псковской области в вечернее время направился на автомобиле по месту жительства, однако на улице Гражданской в городе Пскове был остановлен сотрудниками ГИБДД. В результате проведенного освидетельствование у мужчины установлено состояние алкогольного опьянения. При проверке по базам данных установлено, что он ранее привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.